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Denizli'de zafer coşkusu valilik önünde buluştu

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos törenine Vali Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de zafer coşkusu valilik önünde buluştu

Denizli'de zafer coşkusu valilik önünde buluştu

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Program, resmi selamlama ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile sürdü. Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, askeri araç üzerinden halkın selamını aldı. Tören boyunca protokol konuşmaları yerine tören düzeni ve anma ritüellerine öncelik verildi.

Gösteriler ve geçit:

Kutlamalar, halk oyunları ekibinin sahnelediği gösterilerle renklenirken, tören birliklerinin ve askeri birliklerin geçişi izleyicilerden yoğun alkış aldı. Askeri geçit özellikle büyük ilgi görürken, etkinlik protokolün ve vatandaşların katılımıyla sona erdi.

DENİZLİ&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ ATATÜRK ANITI&#039;NA ÇELENK...

DENİZLİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLADI. TÖREN, HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ VE ASKERİ GEÇİŞLE TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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