Denizli’den savunmaya: üretimde yeni bir dönem başlıyor

Denizli buluşması:

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğindeki 'Denizli Savunma Sanayii İl Buluşması' kent sanayisinin savunma ve havacılık sektörüne entegrasyonunu hızlandırma hedefiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI gibi ana yüklenici kuruluşların temsilcileri Denizlili sanayicilerle bir araya geldi.

Program, Denizli'de planlanan titanyum karışım ve yüksek nitelikli yarı mamul yatırımı ile kentteki firmaların savunma tedarik zincirindeki payının artırılmasına yönelik somut adımları gündeme taşıdı.

Sanayinin kırılma anı:

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu açılış konuşmasında, kentin savunma ve havacılık sanayine yönelmesinin uzun süredir sürdürülen çalışmaların sonucu olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, Denizli'nin 2025'te yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, üretimin niteliği ve teknoloji seviyesinin kent başarısında belirleyici olacağını söyledi.

Kasapoğlu, orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin ihracattaki payının %63,5 seviyesine ulaştığını; ancak yüksek teknoloji ürünlerinin payının halen %0,1 olduğunu belirterek, savunma sektörünün gerektirdiği mühendislik disiplini, kalite, izlenebilirlik ve sertifikasyonun firmaları ileri taşıyacağına dikkat çekti. 'Ben bugünü Denizli sanayisi için bir kırılma anı olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.

DSO'nun 2023'ten bu yana yürüttüğü programlar kapsamında TEI ve BAYKAR ile gerçekleşen temaslarda Denizlili firmalar üretim kapasitelerini doğrudan sektör temsilcilerine sundu; bazı firmaların üretim altyapıları yerinde incelendi.

Titanyum yatırımında teknik adımlar ve ikili görüşmeler:

DSO koordinasyonunda yürütülen titanyum karışım ve yarı mamul üretimi projesi için fizibilite çalışmaları sürüyor. Kasapoğlu, 3 Eylül'de sanayicilerle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında iş dünyasının projeye güçlü bir irade gösterdiğini ve çalışmanın Savunma Sanayii Başkanlığı'na olumlu biçimde iletildiğini belirtti. Bundan sonraki aşamada daha detaylı ve teknik konuların ele alınacağı ifade edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün programda Denizli'nin üç temel alanı öne çıkardığını söyledi: savunma standartlarına hazır veya kısa sürede hazır hale getirilebilecek firmaların ana yüklenicilerle eşleştirilmesi; yüksek potansiyelli işletmelerin kalite, sertifikasyon, özel proses ve insan kaynağı açısından geliştirilmesi; ve Denizli'den kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren şirketlerin çıkarılması.

Programın öğleden sonraki bölümünde 90 Denizlili firma ile ana yüklenici temsilcileri arasında toplam 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Buluşmanın ardından Prof. Dr. Haluk Görgün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve heyeti Mutlu Medikal, Er-Bakır ve Aysan Raf üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak firmaların altyapı ve iş birliği potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Etkinlik, kısa vadede yeni tedarik ilişkileri ve teknoloji kazanımları; orta-uzun vadede ise Denizli'de yüksek katma değerli üretimin ve kritik malzeme tedarikinin güçlendirilmesi hedeflerini somutlaştırdı. Kasapoğlu, 'Denizli olarak hazırız, hevesliyiz, kararlıyız. Biz bu işi yaparız' sözleriyle kent sanayisinin dönüşüm iradesini özetledi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU KONUŞMA YAPTI