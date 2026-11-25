Mehmet Ali Bulut'tan Bolu'da gümüş madalya:

19-22 Kasım 2026 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Denizlili milli sporcu Mehmet Ali Bulut, +90 Kg. kategorisinde gösterdiği performansla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Zorlu karşılaşmaların ardından kürsünün ikinci basamağına çıkan Bulut, Türkiye ve Denizli'ye önemli bir başarı daha kazandırdı.

üstün performans ve maç seyri:

Denizli Sancak Spor Kulübü sporcusu Bulut, rakiplerine karşı sergilediği teknik ve mental dayanıklılıkla dikkat çekti. Elemelerdeki istikrarlı sonuçların ardından final maçına kadar yükselen sporcu, finale kadar geçen süreçte güçlü rakipleri geride bırakarak Avrupa ikinciliğini elde etti. Turnuvadaki sonuç, Bulut'un uluslararası arenadaki sürekliliğini pekiştirdi.

Denizli ve federasyonun tebrikleri:

Bulut'un sezon içindeki başarısı, Nisan ayında Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazandığı dünya şampiyonluğu ile birlikte değerlendirildi. Aynı yıl içinde hem dünya şampiyonluğu hem de Avrupa ikinciliği kazanan Bulut için Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebriklerini iletti ve milli sporcunun başarılarının devamını diledi. Kulüp ve il yönetimi başarıyı sahiplenirken, Bulut'un bu performansı Budokaido branşında Türkiye'nin yükselen gücünü göstermeye devam etti.

Mehmet Ali Bulut'un Bolu'daki gümüş madalyası, kariyerine eklenen yeni bir halka olurken, sporcu için 2026 sezonu hem yerel hem uluslararası anlamda kayda değer bir dönem olarak kayıtlara geçti.

BOLU’DA DÜZENLENEN BUDOKAİDO AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TATAMİYE ÇIKAN DENİZLİLİ MİLLİ SPORCU MEHMET ALİ BULUT, ZORLU RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU.