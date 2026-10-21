Denizlili heyet Guangzhou'da kablo üretim tesisini yerinde inceledi

Denizli heyeti Çin'de kapsamlı teknik inceleme gerçekleştirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyelerinden oluşan 40 kişilik iş insanları heyeti, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 140. Canton Fuarı programı çerçevesinde Guangdong Jianbao Cable Co. Ltd. tesislerini ziyaret ederek kablo ve enerji iletim sistemleri üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret, üretim teknolojileri ve iki ülke arasındaki ticari iş birliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla planlandı.

Jianbao Cable'in üretim kapasitesi ve ürün yelpazesi

2002'de kurulan Guangdong Jianbao Cable, alçak ve orta gerilim kabloları, enerji iletim hattı iletkenleri, yangına dayanıklı kablolar, endüstriyel kontrol ve haberleşme kabloları ile güneş, rüzgâr enerjisi sistemleri ve elektrikli araçlara yönelik özel kablolar üretiyor. Firma, 700'ün üzerinde çalışanı ve üretim altyapısında bulunan 400'ün üzerinde otomasyon ve üretim ekipmanı ile faaliyet gösteriyor. Ayrıca, uluslararası kalite ve ürün standartlarına yönelik sertifikasyonları sayesinde çok sayıda pazarda yer alıyor.

Teknik gezi, sunum ve fabrika turu

İnceleme programı kapsamında Jianbao Cable İhracat Müdürü Liu Minling, firmanın üretim kapasitesi, ürün grupları ve ihracat faaliyetlerine dair bir sunum yaptı. Sunumun ardından sektör temsilcileri arasında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Denizli heyeti, fabrika içinde üretim hatlarını dolaşıp makinaları, otomasyon sistemlerini ve kalite kontrol süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında firma sahibi Yang Xuan ile de bir görüşme yapıldı ve toplantı sonunda DTO tarafından kendisine bir plaket takdim edildi.

Denizli'nin sanayi sinerjisi ve iş birliği çağrısı

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, toplantıda Denizli'nin makina imalat sanayisi, üretim kabiliyetleri ve sektörel potansiyeline dair ayrıntılı bilgi verdi. DTO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Çakır, Denizli'nin güçlü sanayi altyapısı ve uluslararası ticaret tecrübesine vurgu yaparak iki ülke firmaları arasında daha fazla iş birliğinin kurulabileceğini belirtti ve firma yetkililerini Denizli'ye davet etti. Ziyaretin organizasyonuna katkı sağlayan Akasya Danışmanlık CEO'su İshak Gülaçtı'ya da teşekkür edildi.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonla ilgili değerlendirmesinde, yapılan teknik incelemelerin üyelerin uluslararası üretim teknolojilerini yakından tanımalarını sağladığını söyledi. Erdoğan, 'KOBİ’lerimizin, ihracatçı olmalarını istiyoruz' ifadesini vurgulayarak, DTO'nun talep oldukça üyelerini dünya çapındaki fuarlarla buluşturmaya ve Denizli ile sektörlerini tanıtmaya devam edeceğini belirtti.

Heyet, teknik incelemeler ve ikili görüşmelerin ardından Jianbao Cable tesislerinden ayrıldı ve program kapsamında elde edilen temasların ilerleyen dönemde somut iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN (DTO) ÜYELERİNDEN OLUŞAN DENİZLİ İŞ İNSANLARI HEYETİ, ÇİN’İN GUANGZHOU KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN CANTON FUARI’NI ZİYARET ETME PROGRAMI KAPSAMINDA, KABLO VE ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN JİANBAO CABLE FİRMASININ TESİSLERİNDE TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU.