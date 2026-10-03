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Denizli'nin de aralarında olduğu 75 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 714 kişi tutuklandı

75 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 985 kg uyuşturucu ve 1.537.667 hap ele geçirildi; 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'nin de aralarında olduğu 75 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 714 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 75 ilde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda geniş çaplı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlar; Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Aydın, Manisa, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ başta olmak üzere toplam 75 ilde gerçekleştirildi.

Çalışmalara 1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Operasyonlarda toplam 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalarda 1.297 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 714'ü tutuklandı, 179 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 75 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN...

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 75 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 985 KİLO 777 GRAM UYUŞTURUCU MADDE İLE 1 MİLYON 537 BİN 667 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA YAKALANAN 1.297 ŞÜPHELİDEN 714’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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