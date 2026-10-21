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Denizli'nin sahnesinde 1930'lar: Gangster müzikali iki gece sahnelenecek

Denizli Opera ve Bale Günleri'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Gangster' müzikalini 27-28 Ekim 2026'de ücretsiz sergileyecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'nin sahnesinde 1930'lar: Gangster müzikali iki gece sahnelenecek

2. Denizli Opera ve Bale Günleri'nde sahneleniyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ekim programını dikkat çeken bir prodüksiyonla sürdürüyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahneye konulan iki perdelik Gangster müzikali, sanatseverlerle buluşmak için 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde Denizli'ye geliyor.

Eserin atmosferi ve konusu:

Müzikal, izleyiciyi 1930'lu yılların Amerika'sına, Büyük Buhran döneminin hem karanlık hem dinamik atmosferine taşıyor. Yapım, dönemin en tanınmış figürlerinden biri olan John Dillinger'ın yaşam öyküsünü ve maceralarını merkezine alıyor. Tiyatro ile dansın iç içe geçtiği prodüksiyon, dönemin ruhunu yansıtan bir anlatımla sahnede canlanacak.

Sahne, müzik ve dans unsurları:

Toplam 90 dakika sürecek olan iki perdelik prodüksiyon, Jazz ve Big Band altyapılarıyla örülmüş bir müzikal düzen sunuyor. Sahne koreografisinde Twist ve Charleston gibi dönemin popüler adımları, ritmik Tap dance figürleri ve Rock & Roll'un asi enerjisi bir araya geliyor; izleyicilere görsel ve işitsel yoğun bir performans vaat ediliyor.

Katılım ve bilet bilgileri:

Gösteriler 20.00'de başlayacak ve Özay Gönlüm Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olup biletler ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti bölgenin kültür ve sanat buluşma noktası haline getirme hedefiyle benzer dünya standartlarında yapımları programında tutmaya devam ediyor.

Sanatseverler, hem dönemin hikâyesini hem de farklı dans ve müzik türlerinin bir araya geldiği prodüksiyonu kaçırmamak için 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde Özay Gönlüm Sahnesi'ne davetli.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE SÜREN 2. DENİZLİ OPERA VE BALE GÜNLERİ, EKİM...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE SÜREN 2. DENİZLİ OPERA VE BALE GÜNLERİ, EKİM AYINA DAMGASINI VURACAK DEV BİR YAPIMLA DEVAM EDİYOR. ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MODERN DANS TOPLULUĞU’NUN SAHNELEYECEĞİ İKİ PERDELİK "GANGSTER" MÜZİKALİ, 27-28 EKİM 2026 TARİHLERİNDE ÖZAY GÖNLÜM SAHNESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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