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Denizlispor'un lig yolculuğu amatöre geriledi

Tarihi kulüp Denizlispor, üst üste iki maça çıkmaması nedeniyle futbol müsabaka talimatlarına göre 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizlispor'un lig yolculuğu amatöre geriledi

Denizlispor amatöre düşürüldü

Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle resmi olarak amatöre gönderildi. Kulübün yönetimi tarafından Sarayköyspor karşılaşmasına çıkılmadıktan sonra, bu hafta planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacakları bildirildi.

kararın gerekçesi ve kayıtlar:

Futbol müsabaka talimatları doğrultusunda uygulanan üst üste iki maça çıkmama kuralı nedeniyle tescil edilen karar sonucunda Horozlar, önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig düzeyinde mücadele edecek. Federasyonun kayıt ve tescil işlemleri çerçevesinde alınan bu yaptırım, ilgili hükümlere göre yürürlüğe girdi.

taraftar ve camianın tepkisi:

Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu noktaya gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlar arasında derin üzüntüye yol açtı. Kulübün geleceği ve yeniden yapılanma süreci, önümüzdeki dönemde hem yerel hem de sportif aktörlerin gündeminde olacak.

Denizlispor'un amatör lige düşmesi, kulübün sportif geçmişiyle çelişen bir son olarak değerlendiriliyor; taraftar, yönetim ve yerel paydaşların atacağı adımlar ise kulübün yeniden profesyonel liglere dönüş mücadelesinde belirleyici olacak.

SÜPER LİG’DE GEÇMİŞTE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN VE AVRUPA KUPALARINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN...

SÜPER LİG’DE GEÇMİŞTE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN VE AVRUPA KUPALARINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN KÖKLÜ KULÜP DENİZLİSPOR, ÜST ÜSTE MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI NEDENİYLE FUTBOL MÜSABAKA TALİMATLARI GEREĞİNCE 1. AMATÖR LİG’E DÜŞÜRÜLDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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