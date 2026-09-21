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Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Kayserispor deplasmanda Mardin 1969 Spor’u 1-0 mağlup etti; iki teknik direktör maçın taktiksel detaylarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 01:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti

Mücadele özeti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında ev sahibi Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör de mücadelenin taktiksel yönlerini ve oyuncuların performansını değerlendirdi.

Albayrak'ın değerlendirmesi:

Mardin 1969 Spor teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, "Bizim için zor bir akşam. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Lider bir takım olarak buraya geldiler." dedi. Albayrak, rakibin topla oynama yüzdesinin yüksek olduğunu, kendi takımlarının ise daha çok rakibten kaptıkları toplarla ve geçişlerle gol aradıklarını söyledi.

Albayrak, takımının pozisyon üretmesine dikkat çekti: "Buna rağmen pozisyon bulduk. Net diyebileceğimiz birkaç pozisyonumuz var." Oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Ellerinden gelen gayreti gösterdiler, söylediklerimizi yapmaya çalıştılar." diye konuştu. Albayrak, takımına güvenini koruyarak, "Bu takım daha iyi işler yapabilecek güçte. Daha da iyi olabilecek bir takım. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Gerin'in açıklamaları:

Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin ise zor bir deplasmandan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti: "Muhteşem bir deplasmanda galip gelmek bizi çok mutlu etti." Gerin, Mardin 1969 Spor'u disiplinli ve savunma organizasyonu güçlü bir takım olarak nitelendirerek, karşılaşma için hazırlanan analizlerin çözümünün zor olduğunu aktardı.

Gerin oyuncularını taktik disiplinden ödün vermedikleri için tebrik etti: "İnanılmaz disiplinli oynadılar. Çünkü burada biraz havaya girip farklı oynamaya kalkarsanız Mardin 1969 Spor size cezayı keser." Teknik direktör, milli araya puan kayıpsız girmek istediklerini vurgulayıp, "İnşallah bu milli arada çalışacağız, eksikliklerimizi tamamlayacağız ve daha iyi bir Kayserispor ortaya çıkaracağız." dedi. Gerin ayrıca ligin zorluğuna işaret ederek, "Her takım birbirini yenebilir. Onun için gerçekten keyifli bir lig oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki teknik adam da oyuncuların mücadelesini takdir etti ve önümüzdeki haftalara dair iyileştirme hedeflerini paylaştı. Mardin 1969 Spor, mağlubiyete rağmen oyunda zaman zaman etkili pozisyonlar üretirken, Kayserispor deplasmandan üç puanla ayrılarak milli araya moralli girdi.

MARDİN 1969 SPOR TEKNİK SORUMLUSU FATİH SERKAN ALBAYRAK, GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIKLARINI...

MARDİN 1969 SPOR TEKNİK SORUMLUSU FATİH SERKAN ALBAYRAK, GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIKLARINI SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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