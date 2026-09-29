Depo yangını markette geniş çaplı hasara yol açtı

Yangın depo bölümünde başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir markette depo bölümünde yangın çıktı. Depoda başladığı belirtilen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede marketin içine yayıldı ve panik yaşanmasına neden oldu.

hızlı ihbar ve müdahale:

Çalışanların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi ile paylaşıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerinde ayrıca güvenlik ve tedbir amacıyla polis ekipleri de çalışma yürüttü.

hasar ve soruşturma başlatıldı:

Yangın sonucu markette bulunan çok sayıda ürün zarar gördü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

KOCAELİ'DE MARKETİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI, ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ