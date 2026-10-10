Depoda kepçe kazası: Emin Tarım Fabrikası'nda işçi hayatını kaybetti

Edirne-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Emin Tarım Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Olayda, depo bölümünde çalışan M.Y. (37) adlı işçi kepçenin altında kaldı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, depo içinde yürütülen çalışma sırasında kepçe ile küspeleri taşıyan aracın altında M.Y. kaldı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve çalışma alanında inceleme yapıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazada kepçe operatörü E.A. (30), polis merkezine giderek teslim oldu ve gözaltına alındı. E.A. ifadesinde depo içinde küspeleri kepçeyle taşıdığı sırada M.Y.'nin aracın altında kaldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MEHMET YAGMUR (37) HAYATINI KAYBETTİ