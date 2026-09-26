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Deprem anında öğretmenlerin soğukkanlı müdahalesi: kreşte çocuklar kucaklarda tahliye edildi

Şanlıurfa merkezli 5,4 sarsıntıda Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki özel kreşin öğretmenleri, çocukları elden ele taşıyarak hızlı şekilde binayı tahliye etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Deprem anında öğretmenlerin soğukkanlı müdahalesi: kreşte çocuklar kucaklarda tahliye edildi

Deprem anı ve görüntüler:

Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde de hissedildi. Sarsıntının yaşandığı anlara ilişkin yeni görüntüler, Kahta'daki özel bir kreşin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda depremi fark eden öğretmenlerin anında harekete geçtiği, çocukları hızla bir araya getirip binadan çıkarmaya başladıkları görülüyor.

Öğretmenlerin müdahalesi:

Görüntülere göre bazı öğretmenler çocukları kucaklayarak, bazıları ise taşıyarak dışarı çıkardı. Tahliye sırasında panik yerine hızlı ve koordineli hareketler dikkat çekti.

Kayıtların önemi:

Kreşin güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, olayın nasıl yönetildiğine dair somut bir görsel belge sundu. Öğretmenlerin çocukları güvenli şekilde tahliye ettiği anlar, hem aileler hem de kamuoyunda takdir topladı.

Depremde kreşteki öğretmenler, çocukları taşıyarak güvenli şekilde tahliye etti

Depremde kreşteki öğretmenler, çocukları taşıyarak güvenli şekilde tahliye etti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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