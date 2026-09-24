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Deprem anında terliğini bırakarak çorabıyla kaçan kişi güvenlik kamerasında

Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğündeki deprem anında bir vatandaşın terliğini bırakarak çorabıyla dışarı kaçtığı anlar işyeri kameralarında.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Deprem anında terliğini bırakarak çorabıyla kaçan kişi güvenlik kamerasında

Deprem anında terliğini bırakarak çorabıyla kaçan kişi güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntının merkez üssünün Karaköprü olduğunu ve 7.39 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

İşyeri kameralarının kaydettiği panik:

Bir lokantada arkadaşlarıyla yemek yiyen vatandaşların bulunduğu alanda çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, deprem anında bir kişinin terliğini bırakarak sadece çoraplarıyla hızla dışarı çıktığı görülüyor. Görüntülerde kısa süreli panik, masaların altına yönelen ve dışarı koşan insanlar dikkat çekiyor.

Görüntülerin gösterdikleri:

Kayda yansıyan anlar, deprem esnasında hızlı ve içgüdüsel tahliye davranışlarını ortaya koyuyor ve işyeri ortamlarında güvenlik önlemlerinin önemine işaret ediyor.

Deprem anında terliğini bırakıp çorabıyla kaçtı

Deprem anında terliğini bırakıp çorabıyla kaçtı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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