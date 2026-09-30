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Deprem bölgesinde öğrenmeyi canlandıran proje: Migros Bilim Ateşböceği dördüncü yılda da çocuklarla

Migros ve TEGV iş birliğiyle kurulan Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi, 3 bini aşkın çocuğa ulaştı; Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim desteği sürdürülecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Deprem bölgesinde öğrenmeyi canlandıran proje: Migros Bilim Ateşböceği dördüncü yılda da çocuklarla

Migros Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi deprem bölgelerinde eğitim desteğini sürdürüyor

Migros, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından hayata geçirdiği Migros Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi ile dördüncü yılında da bölgedeki çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalarını sürdürecek.

Programın amacı ve yöntemleri:

Bilim Ateşböceği Programı, 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocukların bilime karşı merak geliştirmelerini ve olumlu tutum kazanmalarını amaçlıyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanan eğitim içerikleri; zengin eğitim materyalleri, yenilikçi deneyler ve uygulamalı etkinliklerle eğlenceli ve katılımcı bir öğrenme ortamı sunuyor. Program, üreticilik, analitik düşünme, problem çözme ve deney yapma becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bölgede erişim ve etkinlik yoğunluğu:

Öğrenim Birimi, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da ilkokul ve ortaokul düzeyinde altı okulda faaliyet gösteriyor. Bölgedeki çalışmalarda 3 bini aşkın çocuk programa dahil oldu ve Ateşböceği yaklaşık 37 bin saat etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamlı erişim, çocukların eğitim süreçlerinin desteklenmesine ve öğrenme yolculuklarının kesintiye uğramamasına odaklanıyor.

Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, projenin bölgedeki ihtiyaçlara yalnızca kısa vadeli çözümlerle değil, kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalarla yanıt verme hedefinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Gülsaç, çocukların eğitim yolculuğunun desteklenmesi ve bilime olan meraklarının canlı tutulmasının projenin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Programa sağlanan kaynaklar arasında 2023 yılında tedarikçilerle birlikte hayata geçirilen İyilik Kataloğu ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Migros İyi Gelecek Planımız kapsamında yürütülen bu uygulamanın, eğitim ve fırsat eşitliğine katkı sağlayan somut bir adım olduğu belirtiliyor. Proje, TEGV iş birliğiyle bölgedeki çocukların öğrenme ortamlarına erişimini desteklemeye ve eğitim yolculuklarında onların yanında olmaya devam edecek.

MİGROS’UN, TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) İŞ BİRLİĞİYLE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN HEMEN...

MİGROS’UN, TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) İŞ BİRLİĞİYLE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN HEMEN ARDINDAN HAYATA GEÇİRDİĞİ MİGROS BİLİM ATEŞBÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMİ, DÖRDÜNCÜ YILINDA DA DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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