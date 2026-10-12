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Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

Erdoğan, Kabine sonrası İstanbul için deprem gerçeğinin ertelenmesinin veya siyasi çekişmelere kurban edilmesinin ihanet olacağını söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

Cumhurbaşkanının mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada İstanbul hakkında net bir uyarıda bulundu.

"İstanbul’da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul’a ihanet etmek olur"

Sorumluluk vurgusu:

Açıklamada öne çıkan ifade, deprem gerçeğinin erteleme veya görmezden gelme gibi davranışlarla karşılanamayacağı yönündeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleriyle İstanbul için alınması gereken önceliklerin siyasi hesapların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini işaret etti.

Siyaset ve şehir:

Mesaj, şehrin güvenliği ve kamusal sorumluluğun, günlük siyasi çekişmelerin üzerinde tutulması gerektiğine dair bir uyarı niteliğindeydi. Erdoğan'ın bu çıkışı, İstanbul özelinde deprem gerçeğinin tartışma konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayan bir çerçeve sundu.

Kabine sonrası yapılan açıklama, kamuoyunda İstanbul ve deprem riski bağlamında yürütülecek tartışmalar için Cumhurbaşkanlığı cephesinden gelen belirgin bir hatırlatma olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İstanbul&#039;da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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