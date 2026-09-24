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Deprem güvenliği düşük katlı çelik ve ahşap yapılarla sağlanır

Fahri Çelik, depremlerde can kaybını azaltmanın yolunun yüksek katlardan vazgeçip dayanıklı iki-üç katlı ahşap ve çelik yapılara dönmek olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Deprem güvenliği düşük katlı çelik ve ahşap yapılarla sağlanır

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik'in çözüm önerisi

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, bugün meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve benzer afetlerin tekrarlanmaması temennisinde bulundu. Çelik, depremin ne zaman olacağının bilinmediğini vurgulayarak, bu belirsizliğin korkuya değil hazırlığa dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanlarının ve mühendislerin sorumluluğuna işaret eden Çelik, insanoğlunun birçok soruna çözüm ürettiğini, elektrikte sağlanan güvenlik örneğini hatırlatarak depreme karşı da kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

çözüm düşük katlı yapılara dönüş:

Çelik, depreme karşı en etkili önlemin yapılaşma modelini değiştirmek olduğunu savundu. Ona göre çözüm, yüksek katlı yapılardan vazgeçip dayanıklı, iki, üç katlı ahşap ve çelik yapılara dönmektir. Çelik, 'Kesinlikle yüksek katlı yapılardan vazgeçmemiz gerekiyor. İki, üç katlı ahşap ve çelik evlere dönmemiz lazım' sözleriyle önerisini net şekilde ortaya koydu.

Bu yaklaşımın temel gerekçesi, düşük katlı yapıların deprem sırasında taşıyıcı davranışının daha öngörülebilir olması ve can kaybı riskini azaltma potansiyelidir. Çelik, yapılaşma planlarının deprem periyotları dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

bölgesel risk ve planlama:

Türkiye'nin farklı sismik bölgelere sahip olduğuna dikkat çeken Çelik, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde meydana gelebilecek bir depremin geniş alanları etkileyebileceğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'de ortalama 20 yılda bir büyük deprem yaşandığını hatırlatarak, bu sürecin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Çelik, sözlerine depreme karşı panik yerine akılcı ve planlı önlemler alınması çağrısıyla devam etti ve mühendislerin, devlet kurumlarının ve toplumun ortak bir stratejiyle hareket etmesinin önemini vurguladı. Yüksek katlı yapılara karşı mücadelesini sürdüreceğini de ekledi.

Özetle Çelik, kısa vadeli çözümler yerine yapılaşma modellerinin köklü şekilde değişmesi gerektiğini savunuyor; amaç, olası depremlerde can kaybını en aza indirmek ve toplumun dayanıklılığını artırmaktır.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ FAHRİ ÇELİK, DEPREME KARŞI EN ETKİLİ ÖNLEMİN YÜKSEK KATLI YAPILARDAN VAZGEÇEREK...

JEOLOJİ MÜHENDİSİ FAHRİ ÇELİK, DEPREME KARŞI EN ETKİLİ ÖNLEMİN YÜKSEK KATLI YAPILARDAN VAZGEÇEREK DÜŞÜK KATLI AHŞAP VE ÇELİK YAPILARA DÖNMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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