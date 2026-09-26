deprem sonrası tedaviyi reddeden genç, evde sanal dünyayla yaşamayı seçti

hatay'da deprem, tedavi ve geri dönüş:

Hatay merkezli depremlerin ardından hayatı değişen 25 yaşındaki Barış Özbay, annesi 52 yaşındaki Semra Özbay ile Antakya Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşamını sürdürüyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Barış, yaşama hevesini kaybettikten sonra üniversite eğitimini yarıda bırakarak günlerini bilgisayar ve cep telefonuyla geçirirken, hikâyesi kısa sürede ülke gündeminde yer aldı.

Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gören Barış, tedavi sonrası evine döndü ama ilaçları kullanmayı reddetti. Haberlerin ardından yaşamında bazı tanışıklıklar ve yeni ilişkiler olsa da genç, eski düzenine geri döndüğünü söylüyor ve kişisel bakım ihtiyaçlarını yerine getirmeyi bırakmış durumda.

hastane süreci ve tedaviye bakışı:

Barış, hastanede gördüğü yaklaşık üç aylık tedavinin hayatında bir değişiklik yaratmadığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri ve psikologların yaklaşımlarına dair kendi değerlendirmesini paylaşan genç, şunları söylüyor: "Hastaneye yattım yaklaşık 3 ay kadar ama bir değişiklik olmadı hayatımda". Kendi durumunun farkında olduğunu, düzelme yollarını bilse de bunları uygulamak istemediğini ifade ediyor.

Barış'a göre tedavi sürecinde uygulanan yöntemler, hastaya durumunun o kadar da kötü olmadığını anlatmaya yönelik ve bu yaklaşımın bazı hastalar için işe yaradığını düşünüyor. Ancak kendisi için bu yolların motive edici olmadığını, ruh halinin veya isteksizliğinin en önemli engel olduğunu vurguluyor.

günlük yaşam, kişisel bakım ve sanal dünyanın etkisi:

Günlerini cep telefonuyla oyun oynayarak geçirdiğini söyleyen Barış, uykusunun ve günlük ritminin düzensiz olduğunu aktarıyor: "Uykum gelince uyuyorum. Dün saat 05.00’te uyudum, diğer gün daha erken uyudum ve günden güne değişiyor." Kişisel bakımını ihmal eden genç, "En son ne zaman duş aldığımı hatırlamıyorum, iki aydan fazla olmuştur" diyerek en temel ihtiyaçlarını yerine getirmediğini belirtiyor.

Sanal oyunların ve filmlerin kendisini eskisi kadar etkilemediğini, hatta oyunlarda çok sayıda sanal can alan bir oyuncu olmasına rağmen şimdi bir sineği bile öldürmenin kendisini etkilediğini söylüyor: "Ben mesela oyunlarda kaç kişiyi öldürdüm, Allah bilir ama şu an bir sinek bile öldürsem canım acıyor". Buna rağmen sanal dünyanın sürekliliğinin bulunduğu halin kötüye gitmesinde etkili olabileceğini kabul ediyor fakat ana neden olarak bunu görmediğini ifade ediyor.

Aldığı ilaçları kullanmayı reddetmesi ve reçetelenen ilaçlar bittikten sonra doktora gitmeyi istememesi, Barış'ın tedaviye katılımını sınırlıyor. Kendisinin belirttiğine göre verilen ağrı kesiciyi düzenli kullanıyor; zararlı olduğunu bildiği halde bununla yaşamayı tercih ediyor. Barış, çevresinin ve medyanın ilgisinin hayatına bazı sosyal temaslar kattığını, yeni arkadaşlıklar edindiğini ama bunun yaşam şeklini değiştirmediğini de ekliyor.

Özetle, Hatay'da deprem sonrası hayatı derinden etkilenen Barış Özbay, üç aylık hastane tedavisinin ardından ilaçları reddederek evde sanal dünyayla yaşamaya devam ediyor. Kendi ifadesiyle mutlu olduğunu söylüyor; dış müdahaleyi kabul etmiyor ve şu anki yaşam tarzını sürdürmeyi seçiyor. Yaşamındaki bu tercih, kişisel bakım, tedaviye uyum ve sosyal destek açısından dikkat çekici bir tablo sunuyor.

BARIŞ ÖZBAY