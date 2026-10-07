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Deprem tırında 6,4 senaryosuyla uygulamalı farkındalık çalışması

Talas Belediyesi ile AFAD iş birliğiyle düzenlenen uygulamalı eğitimde, belediye önünde 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu simülasyonuyla vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Deprem tırında 6,4 senaryosuyla uygulamalı farkındalık çalışması

Deprem tırında simülasyon eğitimi:

Talas Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen program, belediye hizmet binası önünde düzenlendi. Etkinlik kapsamında katılımcılara deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarıldı. Program boyunca kurulan stantlarda dağıtılan bilgilendirici broşürlerle deprem öncesi tedbirler, deprem sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler adım adım anlatıldı.

Uygulamalı sınıfta 6,4 senaryosu:

Teorik bilgilendirmenin ardından katılımcılar AFADın deprem tırında hazırlanan özel sınıfa alındı. Burada eğitmenlerin nezaretinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem senaryosu simülasyonla canlandırıldı. Simülasyon, gerçekçi ortamı sayesinde katılımcıların olası bir deprem anında panik yerine doğru ve bilinçli hareket etmeleri hedefiyle uygulamalı davranışları pekiştirmeyi amaçladı.

Katılımcı profili ve amaç:

Programa başta Talas Belediye Meclisi üyeleri ve belediye personeli olmak üzere öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu süren eğitimlerle toplumun tüm kesimlerine deprem bilincinin yayılması, afetler karşısında hazırlıklı, bilinçli ve dayanıklı bir toplum oluşturulması hedeflendi. Uygulamalı eğitimlerin, afet sonrası müdahalelerde ve bireysel hazırlıklarda farkındalığı artırdığı vurgulandı.

TALAS BELEDİYESİ VE AFAD İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN EĞİTİMDE DEPREM ANI VE SONRASINDA YAPILMASI...

TALAS BELEDİYESİ VE AFAD İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN EĞİTİMDE DEPREM ANI VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI. BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU SİMÜLASYONLA CANLANDIRILDI. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ, PERSONEL, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLARA DEPREM BİLİNCİ KAZANDIRILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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