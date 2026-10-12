Depremin izinden yola çıkan lise öğrencisi arama kurtarma robotu tasarladı

Genç ekip enkazlarda görev alacak bir araç geliştirdi

Bingöl'de Karşıyaka Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emir Azam Alban, yaklaşık 4-5 aylık çalışmayla arama kurtarma robotunun prototipini hazırladı. Proje, insanların girmesinin tehlikeli olduğu enkaz ve maden sahalarında destek amaçlı kullanılmak üzere tasarlandı. Alban ve arkadaşlarının ortaya koyduğu prototip, saha çalışmalarına yardımcı olabilecek temel yetenekler taşıyor.

Prototipin teknik özellikleri:

Robotun yapısında altı tekerlek, iki süspansiyon sistemi ve dört sabit motor bulunuyor. Tasarım sayesinde araç, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Süspansiyon sistemi, kayalık zeminler, merdivenler ve yaklaşık 5-6 santimetrelik çıkıntılar gibi engellerin üstesinden gelme hedefiyle geliştirildi. Alban, prototipin ilerleyen aşamalarda üzerine kamera ve üç boyutlu haritalama sistemleri eklenerek bulunduğu alanın haritasını çıkarabileceğini ve kurtarma ekiplerinin bölgeye erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Projenin kişisel anlamı ve gelecek planları:

Alban, 2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadığını ve projenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Deprem sırasında tanıdığı kişilerin bazı yakınlarının enkaz altında kaldığını aktaran öğrenci, bu nedenle bu tür araçların önemine inandığını söyledi. Ekip, ortaya çıkan prototipi daha ileriye taşımayı, uygulama sahasını genişletmeyi ve robotu daha fonksiyonel hale getirmeyi planlıyor.

Geliştirilen prototip, basit bir çalışma olmaktan öte saha koşullarına uyum sağlayabilecek bir iskelet sunuyor. İlerleyen geliştirme aşamalarında sensör entegrasyonu, görüntüleme sistemleri ve detaylı haritalama özellikleri eklendiğinde robot, enkaz ve maden sahalarında hem keşif hem de ilk değerlendirme görevlerinde kullanılabilecek bir araç haline gelmeyi hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİ YAŞAYAN LİSE ÖĞRENCİSİ EMİR AZAM ALBAN, İNSANLARIN GİRMESİNİN TEHLİKELİ OLDUĞU ENKAZ VE MADEN SAHALARINDA KULLANILMASINI HEDEFLEDİĞİ ARAMA KURTARMA ROBOTU GELİŞTİRDİ.