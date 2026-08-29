Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı

Depremzedenin motosikleti çalındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ailesini ve bir kolunu kaybeden 18 yaşındaki Salih Ersöz'e çevresinin desteğiyle alınan motosiklet çalındı. Olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çocuk oldukları görülen iki şüphelinin profesyonelce davranışları dikkat çekti.

görüntülerde ne görünüyor:

Kamera kayıtlarında bir çocuğun kafenin önünde pusuya yattığı, diğer çocuğun ise park halindeki motosikletin arkasına yaklaşarak aracı alıp götürdüğü görülüyor. Anlık ve planlı bir hareket tarzı sergileyen şüphelilerin bu davranışı, görgü tanıklarının ifadelerine göre mahallede şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Olayın yaşandığı noktanın bir kafe önü olması, motosikletin kısa süreli gözetimsiz kalmasının hırsızlığa zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

mahalle dayanışması ve talepler:

Olayın ardından mahalle sakinleri mağdur gencin durumuna dikkat çekerek motosikletin bir an önce bulunmasını istiyor. Tanıklık eden ve Salih Ersöz'e destek olan Mehmet Can Bekler olayla ilgili şunları söyledi: "Arkadaşımız depremzededir. Depremde kolunu ve ailesini kaybetti. Akşam saatlerinde kafede otururken talihsiz bir olayla karşı karşıya geldik. Görüntülerde de görüldüğü gibi küçük bir çocuk gelip etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Çocuğun bu işi yapmasına da ayrıca üzüldük. Arkadaşımızın binek olarak tek bir motoru vardı, o da derme çatma bir motordu. Onunla sağa sola gidip ihtiyaçlarını karşılıyordu, bizler yardım edip o şekilde almıştık. Şimdi o da gitti. Ne yapacağını bilmiyor, bizler de bilmiyoruz. Motosikletimizin bir an önce bulunmasını talep ediyoruz."

Mahalle halkının verdiği bilgiye göre motor, genç için hem ulaşım hem de gündelik ihtiyaçları karşılayıcı önemli bir araçtı. Bu nedenle kaybının yarattığı etki sadece maddi değil, aynı zamanda sosyal destek ağının zedelenmesi anlamına geliyor.

güvenlik ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturma başlattığı, motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güvenlik kamera kayıtlarının emniyete teslim edildiği ve kayıtların şüphelilerin tespitinde kullanılacağı belirtildi.

Bu tür olaylar, depremzedeler gibi kırılgan grupların hedef alınabileceğini gösterirken, mahalle dayanışmasının ve polis çalışmalarının sonucu belirleyeceği ifade ediliyor. Yetkililer ve mahalle sakinleri, motosikletin bulunarak sahibine geri verilmesi yönündeki talebin takipçisi olacaklarını belirtiyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI