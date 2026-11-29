maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, maç saatinde hava sıcaklığının 5 derece olması ve nem oranının yüzde 88 civarında seyretmesi bekleniyor. Haber kaynaklarında karşılaşmanın soğuk ve yağışlı bir havada oynanacağı ifade edildi.

hava koşullarının maç üzerindeki etkileri:

Düşük sıcaklık ve yüksek nem, top kontrolü ve oyunun temposu üzerinde etkili olabilir; zeminin ıslak veya soğuk olması paslaşma ve topun seyrinde fark yaratabilir. Oyuncuların ısınma süresine daha fazla ihtiyaç duyabileceği, kas sakatlanmalarını azaltmak için dikkatlerin artacağı öngörülebilir.

Taraftar deneyimi de hava koşullarından etkilenecek; soğuk ve yağış beklenen bir gece, tribünlerdeki görünümü ve hareketliliği değiştirebilir. Kulüplerin veya stat yetkililerinin duyuruları kaynak metinde yer almamakla birlikte, maç organizasyonunda olası olumsuz hava koşullarına karşı rutin tedbirlerin alınması beklenir.

Her iki ekip için de büyük bir önem taşıyan bu derbi, soğuk havaya rağmen futbol anlayışı ve rekabetin ön planda olduğu bir mücadeleye sahne olacak. Tüpraş Stadyumundaki bulgular ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri maç öncesi hazırlıkları şekillendirecek temel veriler olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY DERBİSİ (ARŞİV)