maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak. Saha içindeki mücadele kadar yedek kulübesindeki teknik direktörler arasındaki denklem de bu derbinin odağında yer alacak. Bu randevu, Okan Buruk ile Vincenzo Italiano için resmi maçlarda bir ilk olacak; iki teknik adam daha önce sadece hazırlık maçında karşılaşmıştı.

teknik direktörler açısından önem:

Buruk ile Italiano, bugüne dek lig veya kupa gibi resmi bir organizasyonda rakip olmadı. İki çalıştırıcı arasındaki tek daha önceki karşılaşma, 31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan hazırlık müsabakasıydı; söz konusu maçta Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, Italiano’nun takımı Fiorentina karşısında 2-1 galip gelmişti. Bu geçmiş eşleşme, pazartesi günkü derbide tarafların hazırlık süreçleri ve taktik yaklaşımlarını tartışılır kılıyor.

buruk'un sahada olmayışı:

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, geçmişte Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu derbide saha kenarında yer alamayacak. Kulübedeki yokluğu, takım içi yönetim ve oyuncu yönlendirmesi açısından dikkatle takip edilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Her iki teknik adamın da ilk resmi randevusu niteliğindeki bu derbi, sadece skor tablosu için değil, aynı zamanda koçların saha içi ve saha dışı performansları açısından da önemli çıkarımlar sağlayacak. Pazartesi akşamı Dolmabahçe atmosferinde oynanacak karşılaşma, iki ismin karşılıklı profilini daha net ortaya koyma fırsatı sunacak.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK (ARŞİV)