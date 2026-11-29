maç bilgileri ve lig tablosu:

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Lig’de geride kalan haftalarda Galatasaray 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 25 puanla ve maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

tarihsel kayıtlar:

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı; o müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İki takım bugüne kadar 360 kez karşılaştı ve yarınki maçla birlikte tarihlerindeki randevu sayısı 361e çıkacak. Geride kalan mücadelelerde Galatasaray 129 kez, Beşiktaş 116 kez galip gelirken, 115 karşılaşma berabere tamamlandı. Takımların toplam golleri ise Galatasaray 501, Beşiktaş 473 olarak kayıtlarda yer alıyor.

süper lig ve son dönem derbileri:

Süper Lig tarihinde iki takım 136 kez karşılaştı; bu maçlarda Galatasaray 52, Beşiktaş 40 galibiyet aldı ve 44 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 167, Beşiktaş 144 gol kaydetti. Geçen sezon RAMS Park'taki derbi 1-1 sona ermiş, Dolmabahçe'deki maçta ise Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor: Bu periyotta 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere Galatasaray 6 kez, Beşiktaş 3 kez galip geldi ve 1 maç berabere bitti. Son 10 derbide Beşiktaş 15, Galatasaray 13 gol attı; bu istatistikler iki takım arasındaki rekabetin hem dengeli hem de dönemsel değişimler gösterdiğini ortaya koyuyor.

hakem ataması:

Derbiyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bersan Duran olurken, dördüncü hakem Alper Akarsu olarak belirlendi. Balıkesir bölgesi hakemi olan Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk defa Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak bir derbide düdük çalacak.

Yarınki mücadele, hem lig sıralaması hem de tarihi rekabet bakımından belirleyici unsurlar taşıyor; iki takımın birbirine yakın istatistikleri ve son dönem sonuçları, derbinin yüksek tempolu ve dengeli geçeceğine işaret ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY, TARİHLERİNDE 361. KEZ RAKİP OLACAK. (ARŞİV)