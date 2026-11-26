Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
maçın hakemi ve programı:
Derbi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. TFF açıklamasında haftanın maçlarına ilişkin hakem atamaları da yer aldı.
haftanın hakem atamaları:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor - Başakşehir: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA OYNANACAK BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK. (ARŞİV)
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!