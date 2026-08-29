Derbinin günü UEFA takvimine göre değişti: Fenerbahçe ile Beşiktaş 5 Eylül'de

fikstür güncellemesi:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine paralel olarak Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstüründe düzenlemeye gitti. Yapılan güncelleme, üst üste gelen Avrupa müsabakaları nedeniyle bazı maçların günlerini yeniden belirledi.

derbi ve UEFA takvimi:

TFF açıklamasına göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20.00 olarak planlandı. Kararın temel nedeni, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında Roma ile lig aşaması öncesi programında yer alması; Fenerbahçe'nin Roma maçı 10 Eylül Perşembe olarak listelendiği için lig maçı bir gün önceki programa taşındı. Benzer şekilde Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi maçının bulunması, Başakşehir - Galatasaray randevusunun da ayarlanmasına yol açtı.

4. hafta programı:

4 Eylül Cuma

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

Bu düzenleme, lig takvimi ile Avrupa organizasyonlarının çakışmasını önlemeyi ve takımların yol haritalarını netleştirmeyi amaçlıyor. TFF'nin duyurusu, ilgili kulüplere ve taraftarlara resmi program olarak iletildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜNDE GÜNCELLEMEYE GİTTİ. (ARŞİV)