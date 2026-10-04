Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Dere Aydınlar köyünde kabardı, sürüye zarar verdi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyünde yağış sonrası debisi artan dereye inen sürüden 70 hayvan suya kapıldı, 16'sı telef oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Dere Aydınlar köyünde kabardı, sürüye zarar verdi

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyü kırsalında meydana geldi. Köylüye ait yaklaşık 200 büyükbaş hayvan, köy çobanı tarafından otlatılmak üzere yayılıma çıkarıldı. Hayvanlar su içmek için köydeki dereye indiğinde, yoğun geçen yağışlar sonucu derenin debisi aniden artarak bazı hayvanları sürükledi.

müdahale ve kayıplar:

Çoban ile köylülerin hızlı müdahelesi sonucu sürünün büyük bölümü kurtarıldı; ancak dereye kapılan yaklaşık 70 hayvandan 16 tanesi telef oldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde, kalan hayvanların güvenli bölgelere taşınması için çalışma başlatıldı.

köy halkının beklentisi:

Köy sakinleri kayıplarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek talep etti. Bölge halkı, benzer afetlerin etkisini azaltmak için önlemlerin güçlendirilmesini ve zarar gören üreticilere yardım sağlanmasını istiyor.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEN 16 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEN 16 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...
images

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama
images

Kozan'da tepe parçalandı, mahallede panik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antrenman bitti: milliler İtalya sınavına Belçika'da hazır

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip