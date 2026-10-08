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Dere ıslahıyla Nilüfer’de sel riskine karşı taş duvar çalışması

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ, Nilüfer’de Hasanağa ile Ürünlü derelerinde taş duvar imalatı yapıyor; amaç taşkın riskini azaltmak ve altyapıyı güçlendirmek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dere ıslahıyla Nilüfer’de sel riskine karşı taş duvar çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’de dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı seferberliği kapsamında Nilüfer ilçesindeki dere yataklarında taş duvar imalatı yapıyor. Başkan vekili Şahin Biba yönetiminde başlatılan çalışmalar, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilerliyor ve şehrin taşkın riskini azaltmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Altyapı çalışmaları nisan ayından itibaren 17 ilçede yoğunlaştırıldı. Eylül ayında ekipler; 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 27 bin 500 metrekare parke kaplama ve 40 bin ton sıcak asfalt uygulaması yapıldı; ayrıca ekipler 6 binden fazla metre dere temizliği yaptı. Ekim ayında da altyapı güçlendirme çalışmaları devam etti.

Nilüfer’de uygulanan ıslah çalışmaları:

Nilüfer ilçesinde, Hasanağa ve 30 Ağustos Zafer mahallelerindeki dere yataklarında taş duvar imalatı yürütülüyor. Hasanağa Deresi’nde altyapı hatlarının deplase edilmesinin tamamlanmasının ardından dere yatağında 800 metrelik taş duvar çalışmasına başlandı. Bu müdahalenin amacı, suyun kontrollü akışını sağlamak ve yoğun yağışlara bağlı taşkın riskini azaltmaktır.

Ürünlü Deresi’nde ise Atlıçayır Bulvarı’nı geçen bölümde 550 metrelik taş duvar imalatı devam ediyor. Bu çalışma da dere yatağının güvenliğini artırmayı ve yağışlı dönemlerde suyun kontrollü tahliyesini sağlamayı hedefliyor.

yerel temsilcilerden teşekkür:

Hasanağa Mahallesi Muhtarı Rüstem Kartoğlu, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da müdahalelerin bölgede olası sorunları önleyeceğini vurgulayıp emeği geçenlere teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNDE BULUNAN HASANAĞA VE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNDE BULUNAN HASANAĞA VE ÜRÜNLÜ DERELERİNDE TAŞ DUVAR İMALATI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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