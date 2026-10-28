Dere yatağı ve çevresi taranıyor: İnegöl'de iki gündür haber alınamayan Emrah Gedik aranıyor

İnegöl'de arama çalışmaları sürüyor:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik (33) için arama faaliyetleri devam ediyor.

arama ekibinin çalışmaları:

Ailenin talebi üzerine bölgeye intikal eden 15 kişilik İNDAK ekibi, Mahmudiye Mahallesi'nden başlayarak çevre yolundaki dere boyu boyunca Ankara yolu istikametine kadar detaylı tarama yaptı. Ekipler, dere yatağının içi ve çevresi başta olmak üzere görünür alanlardaki noktaları titizlikle kontrol etti.

bulgular ve çağrı:

Gerçekleştirilen çalışmalarda kayıp şahsa ait herhangi bir ize rastlanmadı. Aramalar, şahsın görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda sürdürülüyor. Yetkililer, Emrah Gedik'i gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine başvurmasını istiyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN EMRAH GEDİK'İ (33) ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.