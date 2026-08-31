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Derebağ’da seferberlik: yağışın açtığı yaralar sarılacak

Esat Öztürk, Derebağ Mahallesi’nde yağış ve doğal gaz çalışmaları nedeniyle oluşan hasarı inceledi; altyapı, asfalt ve parke onarımları yapılacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Derebağ’da seferberlik: yağışın açtığı yaralar sarılacak

başkan ve muhtar sahada inceleme yaptı:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Derebağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalay ile birlikte mahallede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Hafta sonu etkili olan yağışların ardından doğal gaz çalışmaları nedeniyle bazı sokaklarda yaşanan olumsuzluklar, belediye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle giderilmeye başlandı.

çalışma ve koordinasyon detayları:

Başkan Öztürk, asfalt yapılan bölgelerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirterek, doğal gaz çalışmaları sonrası yağışın etkisiyle problemlerin oluştuğunu söyledi. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Geçtiğimiz hafta sonu bölgemizde etkili olan yağışlar nedeniyle özellikle Derebağ Mahallemizde bazı sıkıntılar yaşandı. Derebağlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Öztürk, ekiplerden bilgi alarak yapılacak çalışmaları değerlendirdiğini, iş makinelerimiz ve ekiplerimiz ile sahada olduklarını ve Büyükşehir ile iletişim kurduklarını aktardı: "Şu anda iş makinelerimiz ve ekiplerimiz burada. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanımızla da görüştük. Bu hafta içerisinde hep birlikte çalışarak oluşan sıkıntıları gidereceğiz"

onarım sırası ve hedeflenen müdahaleler:

Başkan, öncelikle altyapı düzenlemesinin yapılacağını, ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt ve kilitli parke çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti. Çalışmaların koordineli şekilde sürdürüleceğini ve hafta boyunca devam edeceğini vurguladı.

Öztürk, Derebağlı hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah en kısa zamanda bu yaraları sarıp Derebağlı hemşehrilerimizin duasını alacağız. Bir kez daha tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah başka sıkıntılar vermesin. Yağış Allah’ın verdiği bir güzellik, ancak tedbir almak da bizim görevimiz. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız"

Derebağ Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar hafta boyunca devam edecek ve ekipler bölgedeki onarımları sürdürmeye devam edecek.

YAHYALI’DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DEREBAĞ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN...

YAHYALI’DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DEREBAĞ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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