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Derebucak'ta seyir halindeki otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde 42 DZH 83 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü N.T. ile üç yolcu yaralandı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Derebucak'ta seyir halindeki otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Kaza detayları

Konya’nın Derebucak ilçesinde, Beyşehir-Derebucak güzergâhındaki Yeni Konya-Antalya kara yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Pınarbaşı Mahallesi yakınlarındaki Çeşmebaşı mevkisinde, N.T. yönetimindeki 42 DZH 83 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.N.O., E.A.A. ve E.A. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve tedavi

Kazada ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme başlattı; kazanın oluş nedenine yönelik tahkikat devam ediyor.

DEREBUCAK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

DEREBUCAK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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