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Derebucak'ta tarlada sağlık: mevsimlik işçilere yerinde koruyucu hizmet

Derebucak'ta sağlık ekipleri, Gembos Ovası'ndaki mevsimlik işçileri muayene edip danışmanlık verdi; kadın ve çocukların sağlıkları önceliklendirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Derebucak'ta tarlada sağlık: mevsimlik işçilere yerinde koruyucu hizmet

Derebucak'ta tarlada sağlık: mevsimlik işçilere yerinde koruyucu hizmet

Konya'nın Derebucak ilçesinde, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, tarlarda aileleriyle birlikte bulunan vatandaşların sağlık durumlarının yerinde değerlendirilmesini hedefledi.

Saha muayenesi ve hizmet içeriği:

Saha ziyaretinde Derebucak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Uzm. Dr. Hasan Alper Karakoç ile Toplum Sağlığı Merkezi hekim ve hemşireleri yer aldı. Ekipler, Gembos Ovası'nda çalışan mevsimlik işçileri muayene etti, sağlık danışmanlığı sundu ve gerekli tıbbi yönlendirmeleri yaptı.

Risk bilgilendirmesi ve önleyici yaklaşım:

Çalışma sırasında işçilerin çalışma ve yaşam şartlarından kaynaklanabilecek sağlık riskleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle kadın ve çocukların sağlık ihtiyaçları ayrı bir değerlendirme konusu oldu; ekipler, korunma yöntemleri ve erken uyarı belirtileri konusunda rehberlik sundu.

Saha çalışmasının temel amacı, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, muhtemel sağlık sorunlarını erken fark etmek ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin biçimde sunulmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı ve önleyici müdahalelerin zamanında uygulanmasını hedeflemektedir.

KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNE YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ...

KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNE YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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