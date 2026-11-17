Derecik'te heyelanlar yeniden canlandı

Rize’nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde son üç gündür tekrarlayan heyelanlar köy sakinleri ve yetkilileri tedirgin etti. Bölgedeki geçmiş afetler, 2017 ve 2021’de yaşanan ciddi kaymaları da kapsıyor; özellikle 15 Temmuz 2021 tarihinde afet ilan edilen Balcılar mahallesi mevkii tekrar hareketlendi.

Afet geçmişi ve etkileri:

Derecik köyü, son 10 yılda iki büyük olmak üzere birçok kez sel ve heyelanlarla karşılaştı. 17 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan sel ve heyelanlarda Mehmet Küçüksarı hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve çay arazisi zarar görmüştü. Dört yıl sonra, 15 Temmuz 2021 tarihinde de şiddetli yağışlar sonrası yeni bir afet yaşandı ve devlet yetkilileri bölgedeki Balcılar mahallesi mevkiini afet alanı ilan ederek bazı binaları boşalttı; o dönemde 2’şer katlı 2 bina tahliye edildi.

Ardından 21 Ekim 2024 tarihindeki şiddetli yağışlarda, 2021’de boşaltılan bu iki bina yıkıldı, kopan toprak kütleleri derenin önüne set oluşturdu ve köy yolu ulaşıma kapandı. Bu olay sonrası bölgede bulunan tüm evler boşaltıldı.

Muhtarın ve sakinlerin değerlendirmesi:

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı son durumu şöyle anlattı: "Köyümüzde son üç günden beri bu heyelan bölgesinde sürekli, ciddi anlamda kopma, toprak kaymaları meydana geliyor. Can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok; evler zaten tahliye edilmişti. 2024’te biliyorsunuz büyük bir afet yaşandı bölgede. 2024’ten sonra herhangi bir hareket olmadı ama yakın zamanda 3 gündür üst üste ciddi toprak kaymaları meydana gelmektedir. 2021’deki afet sonrası çizimi yapılan noktanın tamamı koptu. Bunun dışında 2024’teki kopmadan sonra bu yeni kopmalar adeta o çizgilerin hayli dışına çıkmış durumda şu an. Buna tedbiren vatandaşlarımızı aradık. Evlerde şu an kimse yok, kontrol ediyoruz sürekli bir şekilde. Tabii yukarıda bir evimize özellikle ciddi anlamda yaklaşmış durumda. Devletimiz ümit ediyorum onu da kısa sürede tedbirini alacaktır. Son kopmalar büyük bir kopmanın tetikçisi de olabilir. İnşallah 2024’teki gibi böyle büyük bir şekilde kopup aşağı derenin önünü, yolu kapayıp böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. AFAD ekiplerimiz geliyor, sürekli bölgedeler, inceleme yapıyorlar."

Mahalle sakinlerinden Adem Külünkoğlu ise bölgenin tarihine vurgu yaparak, eski uyarılara dikkat çekti: "2024’te burası kaydı, onun gibi bir kayma olmayacak buraya. Herhalde kademeli kayıyor her gün. Bize artık korku vermiyor, biz alışığız bu işe. Oranın, bak orada iki katlı bir tahta evi var, onun sahibi bana anlatmıştı. 100 sene evvelsi burası bir kopma yaşamış. Bu yol oraya kadar geldiği zaman o söyledi ki: ‘Burada yol kazmayın. Bunu kazarsanız burayı oynatır, burası gelir’ diye uyarmıştı onları. Öldükten sonra tabii kazdılar orayı. Maalesef oynadı yani. Orası eskiden beri heyelan bölgesiymiş. Ben 50 seneyi bilirim, burada. Eskiler anlatırdı yani, burası böyle heyelan bölgesiydi."

Yetkililer ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, muhtar ve sakinler yeni kopmaların daha büyük felaketleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Köydeki evlerin tahliye edilmiş olması can kaybı riskini düşürse de, toprak hareketliliği ve yol kapanmaları günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE SON 10 YILDA 2’Sİ BÜYÜK OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KEZ SEL VE HEYELANLARA MARUZ KALAN DERECİK KÖYÜNDE 15 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAŞANAN AFETTE BOŞALTILAN ALAN SON 3 GÜNDE TAMAMEN HEYELANA MARUZ KALDI.