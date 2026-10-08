Derecik'te imece geleneği evlerin dayanışma ruhunu canlı tutuyor

İmeceyle dam kapama çalışması nasıl gerçekleşti:

Hakkari'nin Derecik ilçesi Yolgeldi Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin damının toprakla kapatılması çağrısı üzerine mahalle halkı seferber oldu. "Komşumuzun işi bizim işimizdir" şiarıyla harekete geçen mahalle sakinleri, sabahın erken saatlerinde el arabalarıyla taşıdıkları toprağı damın üzerine çıkarıp eşit şekilde serdi. Çalışmaya her haneden en az bir fert katılarak ailenin yükünü hafifletti.

Belediye desteği ve ortak işleyiş:

Derecik Belediyesine ait iş makinelerinin sağladığı destekle işlerin temposu artarken, mahalleliler omuz omuza çalışarak kısa sürede işi tamamladı. El arabalarıyla taşıma, dam yüzeyinin düzeltilmesi ve toprağın serilmesi gibi işler mahalleliler tarafından koordine edildi; belediye ekipleri ise ağır işleri kolaylaştırdı.

Dayanışmanın toplumsal ve kültürel boyutu:

Bu ortak çalışma, bölgede yüzyıllardır süregelen imece kültürünün günümüzde de yaşatıldığını gösterdi. Maddi imkânları kısıtlı ailelere yönelik bu tür desteklerin, yalnızca pratik bir yardımlaşma değil aynı zamanda komşuluk ve birlik değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılması amacı taşıdığı mahalle sakinleri tarafından vurgulandı.

Mahalle İmamı Orhan Erden, imece geleneğinin toplumsal bağlar için önemine dikkat çekerek gençlerin bu etkinliklere katılımının kültürel değerlerin sürdürülmesinde belirleyici olduğunu ifade etti. Katılımcılar, çalışmanın sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını; paylaşma ve dayanışma bilincinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yolgeldi Mahallesi'nde sergilenen bu dayanışma örneği, Anadolu'nun komşuluk ve yardımlaşma kültürünün Derecik'te canlı tutulduğunu ve yerel toplumun zor zamanlarda birbirine nasıl destek verdiğini yeniden ortaya koydu.

YOLGELDİ MAHALLESİ’NDE EV İNŞA EDEN BİR VATANDAŞIN DAMI, İMECE USULÜ TOPRAKLA KAPATILDI