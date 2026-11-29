Dereköy sınır kapısında kar nedeniyle bekleyiş:

Kırklareli'de etkili olan kar yağışı, Bulgaristan'a açılan önemli geçiş noktalarından Dereköy Sınır Kapısı'nda sınır trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları ve yoğunluk, sınır geçişlerinde bekleme sürelerinin uzamasına yol açtı ve araç kuyrukları oluştu.

Kızılay ekiplerinin müdahalesi:

Soğukta araçlarında beklemek zorunda kalan yolculara destek için sahada görev yapan Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi ekipleri, yolculara sıcak yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Ekiplerin bu müdahalesi, bekleyişi daha katlanılabilir hale getirdi.

bekleyişin etkileri ve yolcu tepkileri:

Uzayan beklemeler nedeniyle yolcuların konforu azalsa da yapılan ikramlar memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında benzer durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor; vatandaşlar ise Kızılay ekiplerinin yardımını takdir etti.

KIRKLARELİ’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, DEREKÖY SINIR KAPISI’NDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, SINIR KAPISINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.