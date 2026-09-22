dereye atılan kasalar ve motosiklet koltuğunda bulunan ziynetler delil oldu

Kepez'de çalınan kasalar ve ele geçirilen ziynet eşyaları

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir evden iki çelik kasanın çalınması üzerine geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Evde bulunan iki kasanın içinde toplam 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

olay ve soruşturma:

Saha araştırması ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda üç farklı adreste ve iki araçta arama yapıldı.

ele geçirilen malzeme ve iyice gizlenmiş ziynetler:

Aramalarda, çelik kasaları açmakta kullanıldığı değerlendirilen bir spiral kesici alet ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları ise bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmına saklanmış vaziyette bulundu.

Ayrıca, şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attığı belirlenen iki çelik kasa da dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.

adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılardan A.A. hakkında adli kontrol uygulanırken, Ş.G., E.C. ve N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve ele geçirilen ziynet eşyaları muhafaza altına alındı.

ÇALINAN ZİYNET EŞYALARI BİR MOTOSİKLET KOLTUĞUNUN ALTINDA GİZLENMİŞ VAZİYETTE BULUNURKEN, DEREYE ATILAN KASALAR DA DALGIÇLAR TARAFINDAN ÇIKARTILDI.