Dereye düşen 10 yaşındaki Cihan Basatemir dualarla toprağa verildi

Cenaze töreni gerçekleştirildi:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Cihan Basatemir için Özelli Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı; mahalle sakinleri ve yakınları acılarını paylaşarak aileye başsağlığı diledi.
Törene katılanlar:
Törene Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinçsever Kalkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer aileye taziyelerini ileterek destek mesajları verdi.
Defin işlemi:
Cenaze namazının ardından Basatemir'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Katılımcılar dualar eşliğinde çocuğu son yolculuğuna uğurladı ve tören boyunca duygusal anlar yaşandı.
HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN 10 YAŞINDAKİ CİHAN BASATEMİR, CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.
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