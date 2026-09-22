Dereye girip yüzerek kaplumbağayı kurtardı

Gelin Düşen Deresi'nde kurtarma

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresinde mahsur kalan bir kaplumbağa, bölgedeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayı fark edenler, hayvanın bulunduğu noktadan kendi çabasıyla ayrılamadığını gördü ve yardım çağırdı.

Olayın gelişimi:

Bölgedeki vatandaşlardan Mustafa Alkan, babasıyla birlikte dere kenarındayken hareketsiz duran kaplumbağayı fark etti. Hayvanın zor durumda olduğunu gören baba ve oğul, duruma kayıtsız kalmadı; Mustafa Alkan dereye girerek yüzüp kaplumbağanın bulunduğu noktaya ulaştı ve dikkatlice aldı.

Kaplumbağanın durumu ve bırakılması:

Kıyıya çıkarılan kaplumbağa kontrol edildi ve herhangi bir zarar görmediği tespit edildi. Ardından güvenli bir noktaya yeniden bırakılarak doğal yaşamına döndürülmesi sağlandı. Olay, küçük ama etkili bir müdahalenin sonuç verdiği örnek olarak kayda geçti.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNE BAĞLI TOPALLI MAHALLESİ’NDEKİ GELİN DÜŞEN DERESİ’NDE MAHSUR KALAN KAPLUMBAĞA, VATANDAŞ TARAFINDAN YÜZEREK KURTARILDI.