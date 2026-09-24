Derik'te mısır tarlasındaki ölümle ilgili kuzen tutuklandı

Derik'te mısır tarlasında ölü bulunan çocukla ilgili kuzen tutuklandı

Olayın ortaya çıkışı:

Olay, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Karayel (13) 19 Eylül günü evinden ayrıldı ve ailesi bir süre sonra kendisinden haber alamadı. Aile ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları kapsamında ekipler, dron ve köpek desteğiyle mahalle kırsalında geniş çaplı tarama yaptı. Yapılan aramalar sonucu Selahattin Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.

İfadesi ve adli süreç:

Selahattin Karayel'in ölümü üzerine jandarma tarafından bir özel ekip kurularak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı.

Gözaltındaki D.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, hakimlikteki sorgusu sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. D.K.'nın ilk ifadesinde, Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynadıklarını ve tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor; yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

SELAHATTİN KARAYEL