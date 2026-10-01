Derince'de Çınarlı Şehitlik yakınındaki yangın vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Şehitlik Mezarlığı yakınında bulunan yeşillik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
vatandaş müdahalesi ve itfaiyenin yönlendirilmesi:
Çevredeki vatandaşlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelene dek kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmaları:
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, bölgedeki olası tekrar alevlenmelere karşı bir süre soğutma çalışması yaptı.
soruşturma başlatıldı:
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı; çalışmalar sürüyor.
KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE MEZARLIK YANINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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