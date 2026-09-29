Derince'de ortaokul sınıfının sıvası düştü, üç öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda ders işlendiği sırada sınıfın tavanından sıva parçalarının düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Olayın ardından okul yönetiminin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri okula sevk edildi ve ilk müdahaleler yerinde yapıldı.

Olay anı ve müdahale

Öğrenciler, sınıfta ders devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan sıvalarının düşmesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler, tedavi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma ve okul yönetiminin açıklamaları

Olayla ilgili olarak Milli Eğitim ve okul yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. Şu aşamada düşmenin nedeni netleşmedi; yetkililer hasar tespiti ve olası risklerin belirlenmesi amacıyla çalışmayı sürdürüyor. Velilere ve personele bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Okul yetkilileri ile sağlık kurumlarının ortak çalışmasıyla öğrencilerin tedavisinin takip edildiği, gerekli görülen kontrollerin devam edeceği aktarıldı. İnceleme sonuçlandıkça ek açıklamaların paylaşılacağı belirtildi.

KOCAELİ'NİN DERİNCE BİR ORTAOKULDA DERS İŞLENDİĞİ ESNADA SINIFIN TAVAN SIVALARININ DÜŞMESİ SONUCU 3 ÖĞRENCİ YARALANDI.