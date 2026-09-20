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Dermankartla eylül desteği 47 milyon 375 bin lira hesaplara yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dermankart ile Eylül ayında 14.454 aileye 35.887.000 TL, ilkokul-ortaokul çağındaki 7.606 öğrenci için 11.488.000 TL yatırdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dermankartla eylül desteği 47 milyon 375 bin lira hesaplara yatırıldı

Eylül ödemeleri hesaplara yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında Dermankart uygulamasıyla Eylül ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli nakdi destek sağladı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalarda insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsendi.

destek miktarları ve dağılımı:

Büyükşehir Belediyesi, Dermankartlı 14 bin 454 ihtiyaç sahibine Eylül ayı ödemeleri olarak toplam 35 Milyon 887 Bin TL yatırdı. Eğitim giderlerine katkı amacıyla ilkokul ve ortaokul çağında çocuğu bulunan 5 bin 117 aileye; toplam 7 bin 606 öğrenci için kırtasiye desteği olarak 11 Milyon 488 Bin TL ödeme yapıldı.

belediyenin açıklaması:

Uygulamanın sahada yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılamada doğrudan destek sunduğuna dikkat çekildi. Başkan Görgel, 'Dermankartlı 14 bin 454 hemşehrimizin hesaplarına Eylül ayı ödemeleri toplamı olan 35 Milyon 887 Bin TL’ye ilave olarak ilk ve ortaokul çağında 7 bin 606 çocuğumuza kırtasiye desteği için de 11 Milyon 488 Bin TL yatırılmıştır. Toplam 47 Milyon 375 Bin TL. Rabbim bereketli kılsın' dedi.

Toplam ödeme tutarı 47 Milyon 375 Bin TL olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DERMANKARTLI 14 BİN 454 AİLEYE TOPLAM 35 MİLYON TL VE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DERMANKARTLI 14 BİN 454 AİLEYE TOPLAM 35 MİLYON TL VE DERMANKART KULLANAN İLKOKUL İLE ORTAOKUL ÇAĞINDA ÇOCUĞU OLAN 5 BİN 117 AİLENİN 7 BİN 606 ÖĞRENCİSİ İÇİN TOPLAM 11 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE MADDİ DESTEK SAĞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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