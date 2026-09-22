Desteğin sembolü: DAGC'den Erzurumspor başkanına özel plaket

DAGC’den başkan Ahmet Dal’a plaket takdimi:

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve DAGC yönetim kurulu üyeleri, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ı kulüp binasında ziyaret ederek, takımın Süper Lig yükselişindeki başarısı için hazırlanan özel plaketi takdim etti.

Ziyaretin arka planı:

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, 24 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen "Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni"ne yoğunluğu nedeniyle katılamayan Başkan Dal’ı tesislerde ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette plaket, kulübün Süper Lig’e çıkma başarısı nedeniyle takdim edildi.

Konuşmalar ve hatıra fotoğrafı:

Ayhan Türkez ziyarette, "Sizi ve kulübe emeği geçenleri yönetim kurulumuz ve gazeteci arkadaşlar adına tebrik ederiz, hayırlı olsun. Erzurumspor FK’yi Süper Lig’e taşıma başarınızdan dolayı şahsınızı ve yönetim kurulunuzu tebrik ederiz" dedi. Ahmet Dal ise, "Çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en özel plaket diyebilirim" sözleriyle teşekkür etti. Konuşmaların ardından DAGC yönetimi, gazeteciler ve Başkan Dal, kulüpteki son gelişmeleri ve Samsunspor karşısında alınan 3 puanı konuşup bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ (DAGC) BAŞKANI AYHAN TÜRKEZ, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER FEDERASYONU BAŞKANI İRFAN TARAKÇIOĞLU VE DAGC YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL’I ZİYARET EDEREK SÜPER LİG’E ÇIKARMA BAŞARISINDAN DOLAYI ÖZEL PLAKET TAKDİM ETTİ.