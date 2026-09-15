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Destekle başlayan eğitim yılı: Şahinbey'den öğrencilere binlerce set

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere eğitim seti, boyama seti ve kumbara verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Destekle başlayan eğitim yılı: Şahinbey'den öğrencilere binlerce set

Şahinbey'de okul ziyareti ve yeni eğitim yılı desteği:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kaşgarlı Mahmut İlkokulunu ziyaret ederek anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle buluştu. Ziyaret kapsamında çocuklara eğitim materyalleri takdim edildi, sınıflarda öğrencilerle sohbet edilerek yeni dönem için iyi dilekler iletildi.

Dağıtılan hediyeler ve sayıların önemi:

Ziyaret sırasında anaokulu öğrencilerine eğitim seti ve boyama seti, ilkokul öğrencilerine ise boyama seti ve kumbara verildi. Şahinbey Belediyesi'nin yıllar içinde sürdürdüğü uygulama, geniş kapsamıyla dikkat çekiyor: bugüne kadar öğrencilere 152.056 eğitim seti, 1.004.300 boyama seti ve 223.400 kumbara hediye edildi.

Uygulamanın amaçları ve beklenen katkı:

Belediyenin bu destekleri, çocukların eğitim yaşamına küçük yaşlardan itibaren katkı sağlamak ve öğrenme sürecini daha özendirici kılmak amacını taşıyor. Yerel yönetimin sağladığı kırtasiye ve eğitim materyalleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurken okula adaptasyonu ve ders içi motivasyonu artırmayı hedefliyor.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaret sırasında öğrencilerle birebir iletişim kurarak yeni dönem için temennilerini iletti. Tahmazoğlu, öğrencilere yönelik desteğe ilişkin olarak, "Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyor, hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ediyorum" dedi. Belediye yetkilileri çalışmaları sürdüreceklerini ve benzer dağıtımların okullar genelinde devam edeceğini belirtti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, YENİ EĞİTİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KAŞGARLI...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, YENİ EĞİTİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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