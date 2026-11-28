Destici Beşiktaşlıların Filistin mesajını saygıyla selamladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MKYK toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında hem yurt içi hem de uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, dün akşam yaşanan bazı olaylara tepki gösterirken, Beşiktaş taraftarlarının sergilediği tutumu vurguladı.

maçtaki müdahale ve Beşiktaş taraftarına selam:

Destici, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlara ilişkin olarak, "Gürcü Polisi’nin çok aşırı bir müdahalesiyle Beşiktaş taraftarları karşı karşıya kaldı" dedi. Maçta açılan Filistin bayrağı ve Filistin’de İsrail tarafından yapıldığı belirtilen katliamların kınanmasının neden olduğunu belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu duruşu gösterdiği için öncelikle Beşiktaş taraftarını buradan saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz". Destici, takımların milletin hissiyatını temsil ettiğini ve bu duruş nedeniyle gurur duyduklarını ifade etti.

yedigöller olayı ve güvenlik uyarısı:

Toplantıda Bolu’nun Yedigöller mevkiisinde kaybolan çocuklara dair gelişmeleri de değerlendiren Destici, olayda 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin araçlarının çamura saplanmış halde bulunduğunu hatırlattı. Destici, şoförün rotayı değiştirmesi ve kestirme yola girmesinin sorumluluk sorununa işaret ettiğini belirterek, "Bu tür gezilerde şoförlere böyle bir inisiyatif kullanma hakkı asla tanınmamalı" uyarısında bulundu ve "çok sıkı tedbirler alınmalı" dedi.

Destici, benzer olayların tekrarını önlemek için tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguladı ve sorumlulara yönelik uyarıların sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

gsm operatörleri ve vatandaşın mağduriyeti:

GSM operatörlerine de eleştiri yönelten Destici, firmaların altyapılarını her türlü duruma karşı hazır tutması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, "Her yıl vatandaşlarımıza fahiş fiyatla taahhüt yapan GSM operatörleri vatandaşımıza karşı sorumluluklarını da yerine getirmelidir" ifadesini kullandı. Destici, gerekli denetimlerin yapılmasını ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına son verilmesini talep etti.

Bu bölümde Destici, kamuoyunun iletişim hizmetleri konusunda daha güçlü denetim beklentisini dile getirdi.

terörsüz Türkiye ve pazarlık uyarısı:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde Destici, "Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir sürece elbette ki hiç kimsenin hele ki bizim itirazımız olmaz" dedi. Devletin ve Cumhur İttifakı'nın geçmişte benzer pazarlıklara müsaade etmediğini, bundan sonra da etmeyeceğini vurguladı ve bazı tarafların şart ileri sürme çabalarını eleştirdi.

gazze ve uluslararası çağrı:

Filistin konusuna geniş yer veren Destici, Gazze'deki insani tabloya dikkat çekti: "Gazze’de yaşayan 2 milyona yakın kardeşimiz bu kış şartlarında maalesef çadırlarda yaşamak zorunda" dedi. Yardım konvoylarının engellendiğini öne süren Destici, uluslararası kurumlara çağrı yapılabileceğini ancak önce İslam ülkelerine, Arap Birliği'ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslenilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, yardım ulaştırma konusunda daha kararlı ve net bir tavır alınmasını isteyerek, "Kardeşim şöyle adam gibi bir tavır koyun ya. Deyin ki ‘Kardeşim biz size silahımızla, tankımızla, topumuzla, uçağımızla değil, yardım konvoylarıyla geliyoruz ve bu yardım konvoylarını her şartta Gazze’ye ulaştıracağız ve sen de buna müsaade etmek zorundasın’ demeliyiz" sözlerine yer verdi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ