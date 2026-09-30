Destici: fon mağduriyetleri devlet değil vurgunculardan karşılanmalı

Basın toplantısında öne çıkan mesajlar:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında hem Muhsin Yazıcıoğlu davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de gündemdeki fon soruşturması ve spor dosyalarına dair görüşlerini paylaştı. Destici, konuşmasında öncelikle adli süreçler ve kamuoyunda yoğun tartışma yaratan konuların takipçisi olduklarını belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu davasının seyri:

Destici, dosyanın Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiğini söyleyerek, hazirandan bu yana iki dalga operasyon gerçekleştirildiğini hatırlattı. Birinci dalgada 19 şüphelinin tutuklandığını ve bunun, helikopterin savaş uçakları tarafından düşürüldüğü iddiasına yönelik soruşturmalar ile ilgili olduğunu ifade etti.

İkinci dalga operasyonun ise, kazanın ardından kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliği, arama-kurtarma çalışmalarının geciktirilmesi ve kazanın farklı yerlerde arandığına dair iddialarla bağlantılı olduğunu belirten Destici, bunları gerçekleştirenler ile sorumluluk makamında olup göz yumanlara yönelik olduğunu dile getirdi. Ayrıca, dosyalarda gizlilik kararı bulunduğunu ve mevcut bilgi, belge ve tespitlere göre değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Konunun adli boyutuna ilişkin olarak Destici, "En son ikinci dalgada 38 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 36'sı hakkında tutuklama kararı verildi" bilgisini paylaştı. Gözaltına alınanların sayısının daha fazla olabileceğini, bazılarının yurt dışında kaçak olduğunu veya FETÖ'den tutuklu bulunduğunu ekledi.

Fon soruşturması: mağduriyete karşı vurgun vurgusu:

Gündemdeki fon soruşturmasına dair en güçlü mesajı, küçük yatırımcıların korunması gerektiği yönünde verdi. Destici, küçük yatırımcıların veya spekülasyonlarda doğrudan dahli olmayan kişilerin zararlarının devlet hazinesinden karşılanmasını doğru bulmadığını belirterek, "Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalıdır" dedi.

Konuşmasında özellikle dar gelirli vatandaşların kayıplarına dikkat çeken Destici, ellerindeki sınırlı tasarruflarıyla kira, taksit veya kredi kartı borçlarını ödemeyi umut edenlerin paralarının iç edildiğini söyledi. Bu tür zararların, yapanlar tarafından tazmin edilmesi ve gerektiğinde devlet gücü kullanılarak paranın nerede olursa olsun geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Spor dosyaları ve uluslararası sonuçlar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bahis ve hakemler dosyasına da değinen Destici, yaşanan problemlerin toplumda dikkat çekici olduğunu, futbolun halkın yoğun ilgisinde olduğunu söyledi.

Uluslararası arenada son iki yenilginin herkesi üzdüğünü ifade eden Destici, önümüzdeki iki maçın başarılı geçirilmesiyle bu sonuçların telafi edileceğine dair beklentisini aktardı ve milletin gündemindeki konulara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Basın toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştiren Destici, hem adli süreçlerin hem de ekonomik mağduriyetlerin takipçisi olacaklarını yineledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

BBP LİDERİ DESTİCİ, PARTİ GENEL MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU