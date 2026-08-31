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Deveboynu Yarımadası milli park ilanı Van'da turizm ve ekonomisi için dönüm noktası

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Deveboynu Yarımadası'nın milli park ilanının Van'ın turizmine ve yerel ekonomiye uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Deveboynu Yarımadası milli park ilanı Van'da turizm ve ekonomisi için dönüm noktası

kararın içeriği ve değerlendirme:

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Gölü Deveboynu Yarımadası, 'Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı' statüsüne kavuştu. Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu adımın bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.

doğal mirasımız koruma altına alındı:

Aslan, kararın Van Gölü Havzası'ndaki ekolojik dengenin korunması açısından kritik olduğunu söyledi. Yarımadanın milli park ilanının, bölgenin özgün biyoçeşitliliğinin ve doğal peyzajının gelecek nesillere tahrip edilmeden aktarılması bakımından önem taşıdığını belirtti. Bu çerçevede Aslan, koruma statüsünün 'doğa dostu bir çevre politikasının zeminini oluşturacağı'nı ifade etti ve koruma hedeflerinin ekonomik faaliyetlerle dengeli yürütülmesinin altını çizdi.

turizme ve ekonomiye katkısı:

Van'ın son yıllarda kültür ve doğa turizminde artan çekim gücüne dikkat çeken Aslan, Deveboynu Yarımadası'nın milli park statüsü kazanmasının ekoturizm, doğa sporları, trekking ve fotoğrafçılık gibi alanlarda kentin marka değerini güçlendireceğini söyledi. Aslan'a göre, bölgeye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçi sayısındaki artış, hizmet sektöründen yerel esnafa ve sanayiye kadar geniş bir alanda ekonomik canlanma sağlayacak. Doğanın korunarak ekonomik değere dönüştürülmesinin sürdürülebilir büyümeye katkı sunacağını vurguladı.

Van iş dünyası temsilcisi olarak Van OSB'nin, milli park kararının bölgesel tanıtım ve altyapı yatırımlarına olumlu yansıyacağını beklediği belirtildi. Aslan, bu sürecin doğru planlama ve uygulama ile hem koruma hem de kalkınma amaçlarını bir arada gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Aslan son olarak, kararın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 'yarımadanın Milli Park ilan edilerek koruma altına alınmasında irade ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese Van iş dünyası ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi ve bölgenin geleceğine ilişkin olumlu beklentilerini yineledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN’IN GEVAŞ VE BİTLİS’İN...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN’IN GEVAŞ VE BİTLİS’İN TATVAN İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN DEVEBOYNU YARIMADASI’NIN "MİLLİ PARK" İLAN EDİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTEREK KARARIN KENTİN TURİZMİNE, DOĞASINA VE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAĞINI SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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