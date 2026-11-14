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Develi'de kamyonet tıra arkadan çarptı; iki kişi hafif yaralandı

Develi'de Sindelhöyük Mahallesi'nde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı; sağlık ekipleri ambulansla müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Develi'de kamyonet tıra arkadan çarptı; iki kişi hafif yaralandı

kaza ve müdahale:

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet arkadan bir tira çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; 2 kişi olay yerindeki tedavinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaların hafif olduğu bildirildi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından kamyonet yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPTIĞI KAZADA, 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPTIĞI KAZADA, 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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