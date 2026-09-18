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Develi'de ulaşım güvenliği meclis gündeminde: Çayırözü ve Dörtyol hattı için önerge

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunun 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt standardına yükseltilmesi ile güvenlik önlemleri için TBMM'ye soru önergesi sundu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Develi'de ulaşım güvenliği meclis gündeminde: Çayırözü ve Dörtyol hattı için önerge

Develi'de ulaşım güvenliği meclis gündeminde: Çayırözü ve Dörtyol hattı için önerge

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ersoy'un girişimi, güzergâhta artan trafik ve ağır taşıt yoğunluğu nedeniyle yol standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

milletvekilinin önergesi ve talepleri:

Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Güzergahın 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt standardına yükseltilmesi, artan trafik ve ağır vasıta yoğunluğunun değerlendirilmesi, Çayırözü ve Soysallı mahalle geçişlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kavşak, aydınlatma, yaya geçidi ve servis yolu çalışmalarının planlanması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız"

yerel ulaşımda beklenen düzenlemeler:

Önerge kapsamında öne çıkan başlıklar arasında 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt standardına yükseltme talepleri; kavşak düzenlemeleri, aydınlatma, yaya geçidi ve servis yolu planlaması yer alıyor. Ayrıca, bölgedeki ağır vasıta yoğunluğunun etkileri ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler isteniyor.

Ersoy, önergenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından cevaplandırılmasını talep ederek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. TBMM'ye taşınan bu talep, bölge sakinlerinin güvenlik ve ulaşım standartlarının iyileştirilmesi yönünde resmi bir adım olarak kayda geçti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; DEVELİ-ÇAYIRÖZÜ-DÖRTYOL YOLUNDA...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; DEVELİ-ÇAYIRÖZÜ-DÖRTYOL YOLUNDA ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA KONUYU TBMM'YE TAŞIDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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