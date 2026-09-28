Develi'de yağışın aniden bastırması günlük yaşamı aksattı

Develi'de ani sağanak günlük yaşamı etkiledi

Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede bazı bölgelerde su birikintilerine yol açtı.

yollarda su birikintileri ve trafik aksamaları:

Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durum trafikte aksamaya neden oldu ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

vatandaşların bekleyişi ve korunma yöntemleri:

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda ve dükkan önlerinde bekleyerek yağışın dinmesini bekledi.

Kısa süreli de olsa etkili olan yağış, ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE ANİDEN BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU.