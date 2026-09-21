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Develispor yeni sezona genç antrenörle giriyor

Develispor, 2026-2027 Süper Amatör Küme öncesi genç antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı; kırmızı-siyahlılar transfer çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Develispor yeni sezona genç antrenörle giriyor

Develispor'da hoca değişikliği

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, 2026-2027 sezonu öncesi teknik kadrosunu genç antrenör Eren Çalapverdi ile güçlendirdi. Yeni sezonun 11 Ekim’de başlaması beklenirken, kulüp yönetimi takımın başına deneyim ve dinamizm katacağı belirtilen Çalapverdi ile resmi anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hazırlık süreci ve transfer hamleleri:

Kırmızı-siyahlılar, antrenör transferinin ardından sahadaki kadroyu güçlendirmek için çalışmalara hemen başladı. Yönetim kaynaklarından edinilen bilgilere göre takımın teknik rotasyonu ve eksik bölgelere yönelik planlamalar Çalapverdi danışmanlığında yürütülecek.

Kulübün açıklaması ve Çalapverdi'nin geçmişi:

Develispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu için daha önce Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ve Süper Amatör Küme’de farklı takımlarda görev yapan antrenör Eren Çalapverdi ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklama Çalapverdi’nin hem bölge liglerindeki deneyimini hem de genç oyuncularla çalışma yeteneğini öne çıkardı.

Develispor camiası ve taraftarlar, takımın yeni sezon öncesi kadro ve hazırlık kampı planlarında yapılacak duyuruları bekliyor. Yönetim, teknik ekip ile birlikte sezon hedeflerini netleştirmek için önümüzdeki günlerde detaylı program açıklamayı planlıyor.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN DEVELİSPOR ANTRENÖR EREN ÇALAPVERDİ İLE ANLAŞTI.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN DEVELİSPOR ANTRENÖR EREN ÇALAPVERDİ İLE ANLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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