Develi’ye 2,5 milyon dolarlık yatırım: sağlık, su ve kadın istihdamına odak

Centerra Gold’un Türkiye iştiraki Öksüt Madencilik, şirketin 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre Kayseri Develi’de bir yılda 2,5 milyon dolarlık toplum yatırımı gerçekleştirdi. Bu kaynak, şirketin küresel toplum yatırımlarının %82’sini Develi’ye yönlendirerek yerel hizmet, eğitim ve ekonomik katılım alanlarında somut etkiler oluşturdu.

sağlık ve eğitimde somut katkılar:

Develi’deki yatırımların en önemli başlıklarından biri sağlık desteği oldu. Develi Devlet Hastanesi’ne bağışlanan MR cihazı sayesinde 2025’te yaklaşık 19 bin 500 hasta ileri düzey tanısal görüntüleme hizmetine erişti. Eğitim alanında ise 8 binden fazla öğrenciye akademik başarı ve kariyer planlama programları sunuldu; 90’dan fazla okulda 12 bini aşkın öğrenci, sporcu, öğretmen ve antrenöre malzeme ile ulaşım desteği sağlandı. Ayrıca şirket, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ve ailelerine yönelik moral ve destek etkinliklerine katkı vererek sağlık desteğini bölge geneline yaydı.

çevre performansı ve su yönetimi:

Öksüt, 2025 boyunca Yenilenebilir Enerji Kredileri (REC) kullanarak tesisin elektrik ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşıladı; bu adım karbon ayak izinin azaltılmasına doğrudan katkı sağladı. Enerji yönetimi kapsamında ISO 50001 sertifikası çerçevesinde LED aydınlatma ve ekipman izolasyonu gibi verimlilik çalışmaları sürdürüldü. Su yönetiminde ise üretimde kullanılan suyun yüzde 94’ü geri kazanılarak yeniden kullanıldı: 2025’te tesis toplam 5,80 milyon metreküp su kullanırken, bunun 5,48 milyon metreküpü geri kazanılan sudan karşılandı. Yüzey Suyu Arıtma Tesisi’nin 2025’te tamamlanması ve yeni toz bastırıcı sistemlerin devreye alınması tatlı su kullanımını yaklaşık %14 azalttı; ayrıca ISO 14046 su ayak izi değerlendirmesi bağımsız kuruluşlarca doğrulandı.

kadın istihdamı ve yerel üretime destek:

Toplumsal yatırım programlarının dikkat çeken örneklerinden biri Gacer Cafe projesi oldu. Projede çalışan kadın sayısı 17’den 65’e yükselerek işgücünde %280’in üzerinde büyüme kaydedildi. Tarihi Gacer buğdayı ve bölgeye özgü ürünleri işleyen kooperatif, Öksüt Madencilik’in teknik, finansal ve fiziksel altyapı desteğiyle üretim kapasitesini artırdı; bu sayede yerel gastronomik değerler korunurken ürünlerin pazara daha hijyenik ve verimli ulaştırılması sağlandı.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal Etki ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan da sürdürülebilirlik yaklaşımını şu sözlerle özetledi: " Yöre halkını uzun vadeli paydaşlarımız olarak görüyor ve onları güçlendirmeye önem veriyoruz. Toplum yatırımlarımızı, en fazla etkiyi nerede oluşturabileceğimizi daha iyi anlamak için sürekli yerel katılım ve ihtiyaç odaklı değerlendirmeler yoluyla ilerliyoruz. Aslında yaptığımız şey, zaten var olan ihtiyaçlara odaklanmak. Toplum temelli sosyal programlara, yerel istihdam ve tedarike, kapsayıcı girişimlere ve şeffaf katılıma yatırım yaparak toplumsal dayanıklılığı güçlendiriyor, güven inşa ediyor ve madenin ömrünün ötesine uzanan kalıcı sosyal ve ekonomik değer oluşturmayı önceliklendiriyoruz."

Rapor verilerine göre Öksüt’ün Develi odaklı bu yatırımları, hem yerel hizmetlerin erişimini artırdı hem de çevresel etkileri azaltmaya yönelik uygulamalarla madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirlik çıtasını yükseltti.

ŞİRKETİN DESTEKLEDİĞİ GACER CAFE PROJESİNDE ÇALIŞAN KADIN SAYISI 17'DEN 65'E YÜKSELEREK İŞGÜCÜNDE YÜZDE 280'İN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME KAYDEDİLDİ.